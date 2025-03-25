وكالة: رئيس الإمارات وترامب يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الثلاثاء أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحثا جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة خلال اتصال هاتفي، وذلك في الوقت الذي استأنفت فيه إسرائيل هجومها العسكري على القطاع الأسبوع الماضي.

وأضافت الوكالة أن الرئيسين بحثا “العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين… وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.