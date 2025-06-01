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وكالة: رئيس الوزراء السوداني يحل الحكومة

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) يوم الأحد أن رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل إدريس حل حكومة تصريف الأعمال.

ولم توضح الوكالة موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة، والتي ستكون الأولى منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وعُيّن إدريس بقرار من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأعلنت قوات الدعم السريع مطلع هذا العام أنها ستُشكل حكومة موازية مع أحزاب متحالفة معها.

وأدى إدريس اليمين يوم السبت ليصبح أول رئيس وزراء للبلاد منذ الانقلاب العسكري عام 2021.

وفي كلمة ألقاها يوم الأحد، تعهد إدريس بإعمال “مبدأ المساواة مع جميع القوى السياسية والفعاليات السودانية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع” وإعطاء الأولوية للاستقرار والأمن وإعادة الإعمار في السودان.

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