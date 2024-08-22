وكالة: رئيس وزراء قطر سيزور طهران خلال الأيام المقبلة

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دبي (رويترز) – قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء يوم الخميس إن رئيس الوزراء القطري سيزور إيران في الأيام المقبلة.

وأضافت الوكالة شبه الرسمية “من المقرر أن يتشاور رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع مسؤولين إيرانيين منهم وزير الخارجية عباس عراقجي بخصوص قضايا ثنائية وإقليمية”.

تلعب قطر، جنبا إلى جنب مع مصر والولايات المتحدة دور الوساطة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار ينهي الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وغادر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قطر يوم الثلاثاء في أعقاب زيارة سريعة إلى الشرق الأوسط لزيادة قوة الدفع للجهود الرامية إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، لكن الاتفاق لا يزال يبدو بعيد المنال.

وتعهدت إيران بالرد على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس على أراضيها في 31 يوليو تموز، والذي تتهم إسرائيل بالمسؤولية عنه.

ولم تؤكد إسرائيل كما لم تنف مسؤوليتها.