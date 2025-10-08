وكالة: روبيو يسلم مذكرة لترامب يطلب فيها موافقته على منشور يتعلق باتفاق الشرق الأوسط

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سلم مذكرة إلى الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض يوم الأربعاء طلب فيها من ترامب إعطاء موافقته على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق باتفاق الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة إن المذكرة المكتوبة بخط اليد جاء فيها “نحتاج إلى موافقتك على منشور لوسائل التواصل الاجتماعي قريبا حتى تتمكن من الإعلان عن الاتفاق أولا”.

ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)