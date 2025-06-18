وكالة: روسيا تحذر أمريكا من مغبة تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل

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موسكو (رويترز) – حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف يوم الأربعاء من أن المساعدة العسكرية الأمريكية المباشرة لإسرائيل ربما تزعزع استقرار الوضع في الشرق الأوسط بشكل جذري وسط استمرار لتبادل للضربات الجوية بين إيران وإسرائيل لليوم السادس على التوالي.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ريابكوف قوله إن روسيا تحذر الولايات المتحدة من تقديم مثل هذه المساعدة لإسرائيل، أو حتى التفكير في تقديمها. وأضاف أن موسكو على اتصال بكل من إسرائيل وإيران.