وكالة: روسيا مستعدة لإجلاء موظفيها من محطة بوشهر النووية الإيرانية إذا لزم الأمر

2دقائق

موسكو 29 يناير كانون الثاني (رويترز) – نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أليكسي ليخاتشيف رئيس المؤسسة النووية الحكومية الروسية قوله اليوم الخميس إن روسيا مستعدة لإجلاء موظفيها من محطة بوشهر النووية الإيرانية إذا لزم الأمر.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد ذكر العام الماضي أن مئات الروس يعملون في هذه المنشأة، وهي المحطة الوحيدة العاملة في البلاد لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية وقامت موسكو ببنائها لإيران.

وتعمل روسيا حاليا على بناء المزيد من المنشآت النووية في موقع بوشهر.

ولم تستهدف الضربة الأمريكية ضد منشآت نووية إيرانية في يونيو حزيران من العام الماضي محطة بوشهر. وحذر ليخاتشيف في ذلك الوقت من أن أي هجوم على الموقع قد يؤدي لكارثة مماثلة لكارثة تشرنوبل النووية عام 1986.

ولوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء لإيران بأن عليها الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق للتخلي عن فكرة تطوير أسلحة نووية وإلا فإن الهجوم الأمريكي التالي سيكون أسوأ بكثير.

ونقلت الوكالة عن ليخاتشيف القول “نأمل بصدق أن يلتزم طرفا النزاع بتعهداتهما فيما يتعلق بحصانة هذه المنطقة (بوشهر)”.

وأضاف “ولكن، كما يقولون، نحن نراقب الوضع عن كثب، بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، وسنكون مستعدين لتنفيذ إجراءات الإجلاء إذا لزم الأمر”.

وتنفي إيران سعيها إلى حيازة أسلحة نووية، وتقول روسيا إنها تدعم حق طهران في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )