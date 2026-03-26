وكالة: روس آتوم الروسية تجلي مجموعة جديدة من موظفيها بمحطة بوشهر النووية في إيران
موسكو 26 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن أليكسي ليخاتشيف رئيس شركة روس آتوم الروسية أن الشركة أجلت مجموعة أخرى من موظفيها من محطة بوشهر للطاقة النووية بإيران.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء إن إيران أبلغتها بأن مقذوفا ضرب محيط محطة بوشهر.
وأعلنت روس آتوم أمس الأربعاء أنها بدأت المرحلة الثالثة من إجلاء العاملين من المحطة، وأن مجموعة غادرت برا صوب الحدود بين إيران وأرمينيا صباح أمس الأربعاء ومن المقرر مغادرة مجموعتين غيرها قريبا.
