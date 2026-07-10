وكالة: روس آتوم تبدأ إعادة موظفيها إلى محطة بوشهر النووية في إيران

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موسكو 10 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الرئيس التنفيذي لروس آتوم أليكسي ليخاتشوف اليوم الجمعة قوله إن أول ستة موظفين من الشركة الروسية الحكومية للطاقة النووية بدأوا في العودة إلى محطة بوشهر النووية الإيرانية.

وأجْلت روس آتوم، التي تتولى بناء وحدتين جديدتين في محطة بوشهر، مئات العاملين من الموقع بعد أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن الضربات على إيران في 28 فبراير شباط.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)