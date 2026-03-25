وكالة: سفير إيران لدى باكستان ينفي إجراء أي محادثات مع أمريكا

دبي 25 مارس آذار (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية عن سفير إيران لدى باكستان رضا أميري مقدم قوله اليوم الأربعاء إن بلاده لم تجر أي محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن، في تناقض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سعي إيران للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف “بناء على معلوماتي وخلافا لما زعمه ترامب، لا توجد أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين البلدين حتى الآن… الدول الصديقة تسعى إلى تمهيد الطريق للحوار بين طهران وواشنطن، والذي نأمل أن يثمر في إنهاء هذه الحرب المفروضة علينا”.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس الثلاثاء إن إسلام اباد مستعدة لاستضافة أي محادثات.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)