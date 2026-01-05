The Swiss voice in the world since 1935
وكالة: سوريا وإسرائيل تستأنفان المحادثات للتوصل إلى اتفاق أمني

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

5 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الاثنين نقلا عن مصدر حكومي أن وفدا حكوميا برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ورئيس إدارة المخابرات العامة حسين السلامة يشارك في مفاوضات جارية مع إسرائيل بوساطة أمريكية.

ونقلت الوكالة عن المصدر الحكومي قوله إن المباحثات تتركز على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما قبل خطوط الثامن من ديسمبر كانون الأول 2024، “ضمن إطار اتفاقية أمنية متكافئة تضع السيادة السورية الكاملة فوق كل اعتبار وتضمن منع أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية السورية”.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

