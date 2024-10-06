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وكالة: ضربة جوية إسرائيلية تستهدف 3 سيارات في حمص السورية

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القاهرة (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية يوم الأحد أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت ثلاث سيارات محملة بمواد طبية وإغاثية داخل المدينة الصناعية في حمص مما تسبب في أضرار مادية.

ونقلت الوكالة عن مدير المدينة الصناعية في بلدة حسياء بحمص “لا يوجد أي استهداف لأي معمل داخل المدينة الصناعية وأن صوت الانفجار الذي سمع بالمدينة ناتج عن عدوان جوي إسرائيلي”.

وتشن إسرائيل هجمات على أهداف في سوريا ذات صلة بإيران منذ سنوات، لكنها كثفت هذه الهجمات منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي على إسرائيل، وهو ما أشعل فتيل حرب غزة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية