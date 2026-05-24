وكالة: عدد السفن العابرة لمضيق هرمز سيعود لمستوى ما قبل الحرب في غضون شهر بموجب مذكرة مقترحة

reuters_tickers

1دقيقة

دبي 24 مايو أيار (رويترز) – قالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء إن مذكرة تفاهم مقترحة بين إيران والولايات المتحدة تنص على أن عدد السفن القادرة على عبور مضيق هرمز سيعود إلى مستواه قبل الحرب في غضون 30 يوما.

وأضافت الوكالة أنه يجب رفع الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوما بموجب مذكرة التفاهم المقترحة، وأنه ينبغي الإفراج عن جزء من أموال إيران المجمدة في المرحلة الأولى.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران )