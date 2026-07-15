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وكالة: عراقجي يزور الدوحة لحضور جنازة أمير قطر السابق

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دبي 15 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زار الدوحة اليوم الأربعاء لحضور جنازة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني .

وتعرضت قطر لهجمات إيرانية في الأيام القليلة الماضية، ومنها الأحد الذي أعلن فيه عن وفاة أمير البلاد السابق.

وتتوسط الدوحة بين واشنطن وطهران في الحرب الإيرانية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد أنه استهدف بصواريخ باليستية قاعدة العديد القطرية، أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير رحاب علاء)

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