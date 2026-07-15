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وكالة: عراقجي يزور الدوحة للعزاء في وفاة أمير قطر السابق

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دبي 15 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زار الدوحة اليوم الأربعاء لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني .

وتعرضت قطر لهجمات إيرانية في الأيام القليلة الماضية، ومنها الأحد الذي أعلن فيه عن وفاة الشيخ حمد عن عمر 74 عاما.

وتتوسط الدوحة بين واشنطن وطهران في الحرب الإيرانية التي بدأت في 28 فبراير شباط الماضي عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على الجمهورية الإسلامية، التي ردت باستهداف دول خليجية تستضيف قواعد أمريكية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد أنه استهدف بصواريخ باليستية قاعدة العديد القطرية، أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تدمير مركز صيانة للطائرات المقاتلة ومنشأة القيادة والتحكم التابعة لها.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير رحاب علاء)

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