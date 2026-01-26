The Swiss voice in the world since 1935
وكالة: عودة دفعة ثالثة من الإيرانيين المرحلين من أمريكا إلى الوطن

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دبي 26 يناير كانون الثاني (رويترز) – أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء اليوم الاثنين بعودة مجموعة ثالثة من الإيرانيين الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، في ظل توتر بين واشنطن وطهران تصاعد بعد حملة إيرانية لقمع احتجاجات اجتاحت البلاد مؤخرا.

وقالت تسنيم “هؤلاء الأشخاص، الذين تعرضوا لضغوط لمغادرة (الولايات المتحدة) منذ شهرين، عادوا عبر القاهرة والكويت”.

وأضافت “وصل 14 شخصا اليوم إلى مطار الإمام الخميني الدولي على متن طائرة، وسيعود الباقون خلال الأسابيع المقبلة”. ولم توضح الوكالة العدد الإجمالي للمجموعة.

وتتطلب تسهيل عمليات النقل مستوى غير عادي من التنسيق بين الخصمين. وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين والقيام بأي تحرك لإعادة تشغيل برنامجها النووي.

وقال مسؤولون في سبتمبر أيلول إن الولايات المتحدة حددت حوالي 400 إيراني ستقوم بترحيلهم. وكانت الرحلة الأولى تضم 120 شخصا عادوا إلى طهران عبر العاصمة القطرية الدوحة.

وعادت مجموعة ثانية تضم 55 شخصا إلى إيران في ديسمبر كانون الأول. واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية واشنطن بالقيام بعمليات الترحيل على “أسس سياسية ووفقا لسياسات معادية للمهاجرين”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

