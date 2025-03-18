وكالة: كوريا الشمالية تندد بالضربات الأمريكية على اليمن

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سول (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الثلاثاء نقلا عن سفير كوريا الشمالية لدى اليمن أن بيونجيانج تستنكر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على اليمن ووصفتها بأنها عمل ينتهك القانون الدولي وسيادة دولة، مؤكدة أن خطوة من هذا القبيل لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام بشن ضربات واسعة النطاق على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن جراء هجماتها على حركة الشحن في البحر الأحمر. وذكرت وزارة الصحة التابعة للحوثيين أن الضربات أودت بحياة 53 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال.

وأوضح السفير ما دونج هي، الذي وصفته وكالة الأنباء المركزية الكورية بأنه أيضا مبعوث كوريا الشمالية لدى مصر، أن الولايات المتحدة استهدفت المدنيين والممتلكات “بشكل عشوائي” عبر حشد قواتها الجوية والبحرية بما في ذلك حاملة طائرات.

وأضاف “الهجوم العسكري الذي شنته الولايات المتحدة يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتعديا سافرا على سيادة الأراضي لدولة أخرى ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال”.

وتابع قائلا “أعبر عن بالغ قلقي إزاء العمليات العسكرية غير المشروعة والمتهورة التي تنفذها الولايات المتحدة بدافع تحقيق طموحاتها الجيوسياسية… وأنا أستنكرها وأرفضها بشدة”.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الضربات استهدفت أكثر من 30 موقعا، ونُفذت باستخدام طائرات مقاتلة أُطلقت من حاملة طائرات في البحر الأحمر.