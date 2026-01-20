The Swiss voice in the world since 1935
وكالة: لجنة برلمانية إيرانية تحذر من صدور فتوى بالجهاد في حال استهداف الزعيم الأعلى

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 20 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية نقلا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني القول اليوم الثلاثاء إن أي هجوم يستهدف الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي سيفضي إلى إصدار فتوى بالجهاد.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب حملة قمع شديدة للاحتجاجات في أنحاء إيران، والتي حذر الرئيس الأمريكي من أنها ربما تستدعي ردا من واشنطن.

وقالت اللجنة البرلمانية “أي هجوم على الزعيم الأعلى يعني إعلان حرب مع العالم الإسلامي بأسره، ويجب أن ينتظر صدور فتوى بالجهاد من علماء الدين واستجابة من جنود الإسلام في جميع أنحاء العالم”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

