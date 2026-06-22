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وكالة: محادثات فنية بين إيران وأمريكا اليوم في سويسرا

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دبي 22 يونيو حزيران(رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن محادثات فنية بين إيران والولايات المتحدة حول آليات تنفيذ مذكرة التفاهم بينهما، وتشكيل مجموعات عمل فنية ذات صلة، ستبدأ في سويسرا اليوم الاثنين.

ويرأس الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، ويضم خبراء في الشؤون السياسية والاقتصادية والقانونية.

ويشارك في المحادثات ممثلون عن دولتي الوساطة باكستان وقطر، في حين عاد فريق التفاوض الإيراني الرئيسي برئاسة محمد باقر قاليباف إلى طهران.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية