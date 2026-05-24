وكالة: مذكرة تفاهم مقترحة تنص على إنهاء الحرب وإلغاء عقوبات أمريكا على النفط الإيراني

دبي 24 مايو أيار (رويترز) – قالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء اليوم الأحد إن مذكرة تفاهم مقترحة بين إيران والولايات المتحدة تنص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات مع رفع واشنطن العقوبات عن النفط الإيراني خلال المفاوضات.

وأضافت الوكالة أن إيران لم تقبل بعد أي إجراءات بشأن برنامجها النووي، قائلة إن الاتفاق المحتمل يخصص فترة مدتها 30 يوما للإجراءات المتعلقة بمضيق هرمز وفترة مدتها 60 يوما للمحادثات النووية.

(تغطية صحفي الولي الولي – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران )

