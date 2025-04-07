وكالة: مشاورات بين روسيا والصين وإيران الثلاثاء بشأن برنامج طهران النووي

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موسكو (رويترز) – نقلت وكالة الإعلام الروسية يوم الاثنين عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا قولها إن روسيا والصين وإيران ستعقد مشاورات على مستوى الخبراء بشأن برنامج طهران النووي يوم الثلاثاء في موسكو.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران ما لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

وقال الكرملين يوم الاثنين إن روسيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها من جهود للمساعدة في تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.