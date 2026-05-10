وكالة: مقترح إيران ينص على إنهاء الحرب ورفع العقوبات

reuters_tickers

1دقيقة

دبي 10 مايو أيار (رويترز) – قالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأحد نقلا عن مصدر مطلع إن المقترح الإيراني الذي أُرسل إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني يشدد على ضرورة إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع العقوبات المفروضة على طهران.

وأضافت الوكالة أن المقترح يطالب أيضا بإلغاء العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي على مبيعات النفط الإيراني خلال 30 يوما وإنهاء الحصار البحري المفروض على الجمهورية الإسلامية.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن مطالب طهران تشمل “إدارة إيرانية لمضيق هرمز إذا تعهدت الولايات المتحدة بالتزامات معينة”.

ولم يحدد المصدر ماهية تلك الالتزامات.

(تغطية صحفية باريسا حافظي وحاتم ماهر وأحمد طلبة – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)