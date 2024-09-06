وكالة: مقتل أمريكية تركية في احتجاج مناهض للاستيطان بالضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن مواطنة تحمل الجنسيتين الأمريكية والتركية توفيت متأثرة بجراحها يوم الجمعة بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار على رأسها خلال مشاركتها في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارتا الخارجية في الولايات المتحدة وتركيا وفاة عائشة نور إزجي إيجي. وقالت وزارة الخارجية التركية إن عائشة نور قُتلت على يد جنود إسرائيليين ووصفت الواقعة بأنها “جريمة قتل نفذتها حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في “تقارير عن مقتل مواطنة أجنبية نتيجة إطلاق نار في المنطقة. تفاصيل الواقعة والظروف التي أصيبت فيها قيد المراجعة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر “نحن على علم بالوفاة المأساوية للمواطنة الأمريكية عائشة نور اليوم في الضفة الغربية. نقدم خالص تعازينا لعائلتها وأحبائها”.

وأضاف ميلر “نجمع على وجه السرعة المزيد من المعلومات عن ملابسات وفاتها، وسيكون لدينا المزيد لنقوله عندما نعلم المزيد. ليس لدينا أولوية تفوق سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين”.

وقال فؤاد نافعة مدير مستشفى رفيديا في نابلس لرويترز “وصلت المتضامنة الأمريكية إلى المستشفى في حالة حرجة جدا مصابة بالرأس. حاولنا إجراء عملية إنعاش لها ولكن مع كل أسف تم الإعلان عن وفاتها”.

وقالت وكالة وفا إن الواقعة حدثت أثناء مسيرة احتجاجية للناشطين في بلدة بيتا القريبة من مدينة نابلس والتي شهدت هجمات متكررة من المستوطنين.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيانها “تحاول إسرائيل بث الخوف في قلب كل من يهب لمساعدة الشعب الفلسطيني ويكافح سلميا ضد الإبادة الجماعية. سياسة العنف هذه مآلها الفشل”.

وتسببت زيادة هجمات المستوطنين الإسرائيليين العنيفة على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية في غضب متزايد بين حلفاء إسرائيل الغربيين، ومنهم الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على عدد من الأفراد.

وتأتي واقعة الجمعة بعد أسابيع قليلة من هجوم نحو 100 مستوطن على قرية جيت في شمال الضفة الغربية، مما أثار إدانة عالمية ووعدا من الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة ضد أي شخص تثبت إدانته بالعنف.

ويتهم فلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان مرارا القوات الإسرائيلية بعدم التحرك لمنع هجمات، بل وحتى المشاركة فيها.