وكالة: مقتل رجل في توغل إسرائيلي بجنوب لبنان

2دقائق

بيروت (رويترز) – قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان في وقت مبكر من صباح يوم الخميس إن قوات إسرائيلية توغلت في بلدة بليدا بجنوب البلاد خلال الليل وقتلت موظفا كان نائما في مبنى البلدية.

وأكد الجيش الإسرائيلي الواقعة، وقال إن قواته فتحت النار خلال الليل في أثناء عملية لتدمير البنية التحتية لجماعة حزب الله المسلحة في البلدة.

وانتشر الجيش اللبناني في المنطقة، لكن لم تعلن وسائل الإعلام اللبنانية عن تفاصيل أخرى. وليس لدى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان تفاصيل أخرى عن الواقعة حتى الآن.

وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية توغلت داخل أحياء البلدة الساعة الواحدة والنصف تقريبا من صباح يوم الخميس (2330 بتوقيت جرينتش‭ ‬ يوم الأربعاء) وقتلت الموظف إبراهيم سلامة أثناء “مبيته داخل مبنى البلدية”.

وذكرت أن القوات الإسرائيلية انسحبت في الرابعة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش). ولم يتضح بعد ما إذا كانت القوات استهدفت سلامة عمدا وما هي الأسباب.

ويواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وبعض العمليات البرية في الأراضي اللبنانية رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو عام لإنهاء القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وتقول إسرائيل إن الهدف من عملياتها هو منع الجماعة من تعزيز وجودها العسكري في جنوب لبنان من جديد. وتنفي الجماعة أنها تفعل ذلك. ويقول لبنان إن تلك العمليات تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير)