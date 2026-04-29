وكالة: مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مداهمة بالضفة الغربية

رام الله، الضفة الغربية 29 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) أن فتى فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الفتى يبلغ من العمر 16 عاما. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في التقرير. وقالت الوكالة إن الفتى قتل برصاص الجنود خلال مداهمة في مدينة الخليل الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن فلسطينيين هاجما وأصابا جنديين في منطقة سلواد، بالقرب من رام الله. وأضاف أن الجنود أطلقوا النار، مما تسبب في مقتل أحد المهاجمين والقبض على الثاني حيا.

ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من تفاصيل أي من الواقعتين.

وفي شمال غزة، قال مسؤولون صحيون فلسطينيون إن مسعفا قتل في غارة إسرائيلية. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد. وقال إن قواته قتلت مسلحا بجنوب غزة في حادث منفصل في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

(تغطية صحفية علي صوافطة من رام الله ونضال المغربي من القاهرة-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)