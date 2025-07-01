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وكالة: مقتل فلسطينيين اثنين برصاص قوات إسرائيلية بالضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) يوم الثلاثاء عن مصادر القول إن فلسطينيين قتلا برصاص قوات إسرائيلية في واقعتين منفصلتين بالضفة الغربية.

وأوضحت الوكالة أن فتى يبلغ من العمر 16 عاما لقي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها وسط مدينة رام الله، وأن شخصا ثانيا لقي حتفه برصاص قوات إسرائيلية جنوب محافظة الخليل.

ولم يصدر بعد أي تعليق من الجيش الإسرائيلي حول ظروف مقتلهما.

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