وكالة: مقتل وإصابة 50 في حريق بمركز تجاري بمدينة الكوت العراقية

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بغداد (رويترز) – نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) يوم الخميس عن محمد جميل المياحي محافظ منطقة واسط قوله إن 50 شخصا إما لقوا حتفهم أو أصيبوا في حريق هائل بمركز تجاري في مدينة الكوت بشرق العراق.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي النيران تلتهم مبنى مكونا من خمسة طوابق في مدينة الكوت طوال الليل، في حين كانت فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة الفيديوهات بشكل مستقل.

ولم يعرف بعد سبب الحريق، لكن محافظ واسط قال وفقا لما نقلته الوكالة “الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة، للرأي العام بكل شفافية”.

وأضاف “السلطات المحلية باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول، على خلفية الحادث”.

وأعلن المحافظ حدادا لمدة ثلاثة أيام.