وكالة: مقتل 10 وإصابة 5 في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان

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بيروت (رويترز) – ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام يوم السبت أن نحو 10 أشخاص، منهم طفلان، قتلوا وأصيب خمسة آخرون في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في مدينة النبطية بجنوب لبنان.

وأضافت الوكالة أن جميع القتلى مواطنون سوريون، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن العدد النهائي بعد إجراء فحوص الحمض النووي لتحديد هوياتهم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة الجوية استهدفت مستودع أسلحة يستخدمه مقاتلو جماعة حزب الله اللبنانية.

وجاء الهجوم بعد توقف المحادثات في الدوحة يوم الجمعة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن. ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون مجددا هذا الأسبوع.

وقال حزب الله في وقت لاحق في بيان إنه قصف مستعمرة إييليت هشاحر في شمال إسرائيل ردا على الغارة على مدينة النبطية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديين أصيبا في هجوم صاروخي من لبنان، مضيفا أنه تم إطلاق 55 صاروخا في أحدث الضربات من لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت يوم السبت أيضا دراجة نارية في منطقة قدموس شرقي صور بجنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل شخص.

وتصاعد التوتر في المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد هجوم صاروخي على هضبة الجولان المحتلة أسفر عن سقوط 12 قاصرا. وحملت إسرائيل حزب الله المسؤولية عن هذا الهجوم وردت بقتل أحد كبار قادة الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية.

وتعهد كل من حزب الله وإيران بالرد على إسرائيل بسبب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران.