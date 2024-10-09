وكالة: مقتل 12 فلسطينيا على الأقل في غارات إسرائيلية على غزة

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القاهرة/رام الله (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء أن 12 فلسطينيا على الأقل، بينهم تسعة أفراد من عائلة واحدة، قُتلوا في غارات إسرائيلية على شمال ووسط قطاع غزة.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسعفين تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني إن تسعة أفراد من عائلة واحدة قُتلوا في غارة استهدفت شقتهم في حي الشجاعية شمال قطاع غزة.

وتابعت أن ثلاثة أشخاص بينهم طفل قُتلوا وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة عن مقتل ما يقرب من 42 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، وأدت إلى نزوح ما يقرب من 2.3 مليون شخص، أغلبهم عدة مرات، واندلاع أزمة إنسانية مع انتشار الجوع وانهيار الرعاية الصحية والبنية التحتية الحيوية.

وجاءت الحملة في أعقاب هجوم قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل انطلاقا من غزة يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي، وهو الهجوم الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة واقتيادهم إلى القطاع.