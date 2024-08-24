وكالة: مقتل 12 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن ما لا يقل عن 12 فلسطينيا بينهم طفلان وامرأة لقوا حتفهم في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت جراء هجمات إسرائيلية شرقي خان يونس وفي منطقة مخيم النصيرات بقطاع غزة.

وقالت الوكالة إن 15 آخرين على الأقل أصيبوا بجروح في الهجمات.

ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 40265 والإصابات إلى 93144 منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر تشرين الأول.