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وكالة: مقتل 13 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية على غزة

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) في ساعة مبكرة من صباح السبت أن 13 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب 15 في غارات وقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين ومبنى سكنيا في غزة.

وقالت الوكالة إن ثمانية على الأقل من القتلى كانوا في خيام للنازحين في مدرسة حليمة السعدية في جباليا شمال غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه “نفذ ضربة دقيقة على إرهابيين كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة تابع لحماس… متحصنين داخل مجمع كان يستخدم سابقا تحت اسم’مدرسة حليمة السعدية’ في شمال قطاع غزة”.

وفي حادث منفصل، قُتل خمسة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في مخيم النصيرات في وسط غزة.

وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص في جميع أنحاء قطاع غزة نازحون داخليا، بعضهم نزح أكثر من 10 مرات.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية