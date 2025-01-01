وكالة: مقتل 17 فلسطينيا على الأقل في غارات إسرائيلية على غزة

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القدس (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) أن 17 فلسطينيا على الأقل قُتلوا يوم الأربعاء في غارات جوية إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين وبلدة جباليا في وسط وشمال قطاع غزة.

ولم يصدر أي تعليق على الفور من قبل الجيش الإسرائيلي، لكن أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي حذر في وقت سابق سكان البريج من ضرورة إخلاء المنطقة قبل توجيه ضربة وشيكة ضد مسلحين يطلقون الصواريخ من المنطقة.

وقال المتحدث أيضا خلال الليل إن الجيش الإسرائيلي قتل عبد الهادي صباح، وذكر أنه أحد مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وساعد في قيادة عملية التسلل إلى كيبوتس نير عوز خلال الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتسببت التعليمات بإخلاء مخيم البريج في موجة جديدة من النزوح، لكن لم يتضح على الفور عدد الأشخاص المتضررين.

وتقول إسرائيل إن عملياتها المستمرة منذ ثلاثة أشهر تقريبا في شمال غزة تهدف إلى منع مسلحي حماس من إعادة تجميع صفوفهم. ويقول الجيش إن التعليمات التي وجهها للمدنيين بإخلاء المنطقة تستهدف إبعادهم عن الأذى.

ويقول مسؤولون فلسطينيون والأمم المتحدة إنه لا يوجد مكان آمن في غزة، وإن عمليات الإخلاء تؤدي إلى تفاقم الظروف الإنسانية للسكان.

وذكر الدفاع المدني الفلسطيني أن أكثر من 1500 خيمة تؤوي نازحين في أنحاء غزة غمرتها مياه الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين، ما ترك الناس معرضين للبرد، وتضررت ممتلكاتهم.

وتعرضت مئات الخيام الأخرى لمياه أمطار أقل حدة، لكنها مع ذلك جعلت النازحين غير قادرين على استخدامها.

وتم إخلاء أجزاء كبيرة من المنطقة المحيطة ببلدات بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا الشمالية من السكان وتدميرها، مما أثار تكهنات بأن إسرائيل تنوي إقامة منطقة عازلة مغلقة بعد انتهاء القتال في غزة.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن القوات الإسرائيلية نسفت مربعات سكنية في بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا ومحيطه شمال قطاع غزة، بينما تعرضت أجزاء من مدينة غزة ومخيم البريج للقصف.

ووفقا لمسؤولي الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس، أسفرت الحرب الإسرائيلية على القطاع عن مقتل أكثر من 45500 فلسطيني. كما نزح معظم سكان القطاع وعددهم 2.3 مليون نسمة، فضلا عن تدمير أغلب مناطق القطاع الساحلي الصغير.

وتقول الإحصاءات الإسرائيلية إن الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة واقتيادهم إلى غزة.