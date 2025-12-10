The Swiss voice in the world since 1935
وكالة: مقتل 19 جراء انهيار بنايتين متجاورتين بمدينة فاس بالمغرب

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء أن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 16 آخرون جراء انهيار بنايتين متجاورتين بمدينة فاس بشمال شرق البلاد خلال ساعات الليل.

ووفقا للوكالة فإن ثماني أسر كانت تسكن البنايتين الواقعتين بحي المستقبل في المدينة التي كانت عاصمة سابقة للبلاد.

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية أنه جرى نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس للخضوع للفحوصات اللازمة وتلقي العلاجات الضرورية، فيما تتواصل عمليات البحث لإنقاذ وإسعاف أشخاص آخرين يحتمل وجودهم عالقين تحت الأنقاض.

ويتركز معظم سكان المغرب ومراكزه المالية والصناعية وبنيته التحتية الحيوية في شمال غرب البلاد، بينما تعتمد بقية المناطق على الزراعة وصيد الأسماك والسياحة.

(تغطية صحفية أحمد الإمام ونيرة عبد الله – إعداد أميرة زهران ومروة غريب للنشرة العربية)

