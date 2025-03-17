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وكالة: مقتل 2 على الأقل وإصابة 19 في ضربات إسرائيلية على درعا السورية

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القاهرة (رويترز) – قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب 19 آخرون يوم الاثنين في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت محيط محافظة درعا بجنوب سوريا.

وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع الضربات وهي الأحدث في سلسلة غارات تستهدف البنية التحتية العسكرية السورية. وقال إنها استهدفت مقرات عسكرية ومواقع بها أسلحة ومعدات.

ونفذت طائرات إسرائيلية الأسبوع الماضي بضع ضربات على ثكنات ومواقع سابقة للجيش السوري في درعا.

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