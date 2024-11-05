وكالة: مقتل 29 فلسطينيا على الأقل في غارات جوية إسرائيلية على غزة

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(رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) أن 29 فلسطينيا على الأقل قتلوا فجر يوم الثلاثاء في غارات جوية إسرائيلية استهدفت منزلا وخياما تؤوي نازحين في عدة مناطق بقطاع غزة بينها بيت لاهيا ودير البلح وبلدة الزوايدة وخان يونس.

وأضافت الوكالة أن 20 شخصا قتلوا في قصف جوي كثيف على منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما قتل شخصان في قصف خيمة وسط دير البلح، وقتل أربعة وأصيب آخرون في قصف مماثل على خيمة في الزوايدة.

وتابعت أن ثلاثة أشخاص بينهم طفل قتلوا إثر استهداف خيمة تأوي نازحين في منطقة معن شرق خان يونس.