وكالة: مقتل 3 في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان

22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الاثنين إن ثلاثة أشخاص قتلوا جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عقتانيت القنيطرة بمنطقة صيدا في جنوب لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أنه استهدف عددا من العناصر التابعة لجماعة حزب الله في منطقة صيدا بجنوب البلاد دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وتالا رمضان – إعداد محمود رضا مراد وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

