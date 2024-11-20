وكالة: مقتل 36 وإصابة 50 في هجوم إسرائيلي على تدمر بسوريا

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دبي (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن 36 شخصا قُتلوا وأصيب 50 آخرون جراء هجوم إسرائيلي استهدف أبنية سكنية ومنطقة صناعية في مدينة تدمر التاريخية بوسط سوريا يوم الأربعاء.

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق عند سؤاله عن الهجوم.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري قوله “حوالي الساعة 30:13 بعد ظهر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف مستهدفا عددا من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية ما أدى إلى ارتقاء 36 شهيدا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة”.

تنفذ إسرائيل منذ سنوات هجمات على أهداف مرتبطة بإيران داخل سوريا لكنها بدأت تكثيف هذه الضربات منذ الهجوم الذي شنه مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أعقبه اندلاع حرب غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي أنه شن هجوما استهدف ممرات على الحدود بين سوريا ولبنان يقول إنها تُستخدم لنقل أسلحة إلى جماعة حزب الله.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن إسرائيل شنت عدة هجمات الأسبوع الماضي في محيط محافظة حمص الواقعة على الحدود مع لبنان. وتقع تدمر في حمص.

ومدينة تدمر الأثرية من مواقع التراث العالمي المدرجة ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وفي 2015، استولى عليها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية، وجرى تدمير أجزاء منها قبل أن تتمكن القوات السورية من استعادتها.