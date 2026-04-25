وكالة: مقتل 4 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

25 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن أربعة أشخاص قتلوا اليوم السبت في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن جماعة حزب الله أطلقت صاروخين صوب إسرائيل، في أحدث تحد لوقف إطلاق النار الهش الذي جرى تمديده في الآونة الأخيرة.

ورغم أن وقف إطلاق النار أدى إلى انخفاض كبير في الأعمال القتالية، تواصل إسرائيل وحزب الله تبادل الضربات في جنوب لبنان، حيث أبقت إسرائيل جنودها في المنطقة العازلة التي أعلنتها من جانب واحد.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه استهدف خلال الليل منصات إطلاق محملة بالصواريخ تابعة لجماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران في ثلاثة مواقع في جنوب لبنان، وإنه استهدف أيضا عددا من مقاتلي الجماعة في غارات منفصلة.

ولم يتضح ما إذا كانت الوفيات التي أشار إليها تقرير الوكالة مرتبطة بالغارات الإسرائيلية.

وأكد الجيش الإسرائيلي مجددا تحذيره للسكان اللبنانيين بعدم الاقتراب من منطقة نهر الليطاني في جنوب لبنان خلال قتاله مع حزب الله.

وقال أيضا إنه اعترض “هدفا جويا مثيرا للريبة” داخل المنطقة التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية، وإن حزب الله أطلق صاروخين باتجاه شمال إسرائيل، وتم اعتراض أحدهما، دون تسجيل قتلى أو إصابات.

وقال نائب من حزب الله أمس الجمعة إن وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الحرب مع إسرائيل لا معنى له، وذلك بعد يوم من تمديده لمدة ثلاثة أسابيع. وكان من المقرر أن تنتهي الهدنة يوم الأحد.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله ومعيان لوبيل – إعداد حسن عمار وحاتم علي لنشرة العربية – تحرير حسن عمار)