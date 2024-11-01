وكالة: مقتل 47 فلسطينيا في غارات إسرائيلية في وسط غزة

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غزة (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) يوم الجمعة أن 47 فلسطينيا قُتلوا وأصيب عشرات آخرون ليل الخميس، معظمهم من الأطفال والنساء، في غارات إسرائيلية على دير البلح ومخيم النصيرات وبلدة الزوايدة بوسط قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قضت على “عدة إرهابيين مسلحين” في وسط غزة وعلى “عشرات الإرهابيين” في ضربات موجهة في منطقة جباليا شمال غزة.

بدأت حرب غزة بعد أن هاجم مسلحون بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وقالت السلطات الفلسطينية إن الهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 43 ألفا وتحويل معظم الجيب إلى أنقاض.