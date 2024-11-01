مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وكالة: مقتل 47 فلسطينيا في غارات إسرائيلية في وسط غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

غزة (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) يوم الجمعة أن 47 فلسطينيا قُتلوا وأصيب عشرات آخرون ليل الخميس، معظمهم من الأطفال والنساء، في غارات إسرائيلية على دير البلح ومخيم النصيرات وبلدة الزوايدة بوسط قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قضت على “عدة إرهابيين مسلحين” في وسط غزة وعلى “عشرات الإرهابيين” في ضربات موجهة في منطقة جباليا شمال غزة.

بدأت حرب غزة بعد أن هاجم مسلحون بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وقالت السلطات الفلسطينية إن الهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 43 ألفا وتحويل معظم الجيب إلى أنقاض.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
306 إعجاب
201 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
100 إعجاب
79 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية