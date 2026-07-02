وكالة: مقتل 6 وإصابة 22 في انفجار عبوة ناسفة في مقهى بدمشق

reuters_tickers

المشاركة

2دقائق

بيروت 2 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الرسمية نقلا عن وزارة الصحة أن عدد القتلى جراء انفجار وقع في مقهى مكتظ بوسط دمشق اليوم الخميس ارتفع إلى ستة أشخاص في حين زاد عدد المصابين إلى 22.

وأضافت أن وزارة الداخلية أعلنت أن الانفجار الذي وقع داخل أحد المقاهي في شارع النصر بمنطقة الحجاز نتج عن عبوة ناسفة، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الانفجار والجهة المسؤولة عنه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

ونقلت قناة الإخبارية الرسمية عن مصدر أمني قوله إنه لا صحة لما يشاع حول وجود عملية انتحارية أدت لوقوع الانفجار في المقهى القريب من القصر العدلي بالعاصمة السورية.

وشهدت دمشق عددا محدودا من الهجمات منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في أواخر عام 2024. وأدى إسقاط الأسد على يد تحالف لجماعات المعارضة بقيادة أحمد الشرع إلى إنهاء فعلي لحرب أهلية استمرت 14 عاما.

وفي 19 مايو أيار، أسفر تفجير سيارة ملغومة خارج مبنى تابع لوزارة الدفاع في دمشق عن مقتل جندي سوري وإصابة ما لا يقل عن 18 شخصا.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد شيرين عبد العزيز ومحمود رضا مراد للنشرة العربية)