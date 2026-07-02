The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وكالة: مقتل 6 وإصابة 22  في انفجار عبوة ناسفة في مقهى بدمشق

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بيروت 2 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الرسمية نقلا عن وزارة الصحة أن عدد القتلى جراء انفجار وقع في مقهى مكتظ بوسط دمشق اليوم الخميس ارتفع إلى ستة أشخاص في حين زاد عدد المصابين إلى 22.

وأضافت أن وزارة الداخلية أعلنت أن الانفجار الذي وقع داخل أحد المقاهي في شارع النصر بمنطقة الحجاز نتج عن عبوة ناسفة، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الانفجار والجهة المسؤولة عنه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

ونقلت قناة الإخبارية الرسمية عن مصدر أمني قوله إنه لا صحة لما يشاع حول وجود عملية انتحارية أدت لوقوع الانفجار في المقهى القريب من القصر العدلي بالعاصمة السورية.

وشهدت دمشق عددا محدودا من الهجمات منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في أواخر عام 2024. وأدى إسقاط الأسد على يد تحالف لجماعات المعارضة بقيادة أحمد الشرع إلى إنهاء فعلي لحرب أهلية استمرت 14 عاما.

وفي 19 مايو أيار، أسفر تفجير سيارة ملغومة خارج مبنى تابع لوزارة الدفاع في دمشق عن مقتل جندي سوري وإصابة ما لا يقل عن 18 شخصا.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد شيرين عبد العزيز ومحمود رضا مراد للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية