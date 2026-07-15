وكالة: مقتل 7 جنود إيرانيين في غارات أمريكية على قاعدة عسكرية

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دبي 15 يوليو تموز (رويترز) – نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن الجيش الإيراني قوله اليوم الأربعاء إن سبعة على الأقل من جنوده قُتلوا في غارات أمريكية استهدفت قاعدة عسكرية إيرانية في بمبور خلال الليل.

وقال الجيش إن الغارات كان هدفها إلحاق أكبر قدر من الخسائر البشرية، إذ أصاب 13 صاروخا أماكن ضيافة ونقاط حراسة ومرافق إقامة في القاعدة الواقعة قرب مدينة إيرانشهر بجنوب شرق البلاد.

وأضاف أن عددا من الجنود أصيبوا بجروح، وتوعد “برد حازم” على الهجوم.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير مروة سلام )