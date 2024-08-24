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وكالة: مقتل 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين بينهم طفلان وامرأة لقوا حتفهم فجر يوم السبت جراء قصف إسرائيلي على أحياء مختلفة من مدينة خان يونس وشمال مخيم النصيرات بقطاع غزة.

وقالت الوكالة إن 15 آخرين أصيبوا بجروح خلال القصف.

ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 40265 والإصابات إلى 93144 منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

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