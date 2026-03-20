وكالة: موسكو تستدعي سفير إسرائيل للاحتجاج على استهداف صحفيين روس في لبنان

reuters_tickers

1دقيقة

موسكو 20 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وكالة تاس للأنباء أن وزارة الخارجية الروسية استدعت سفير إسرائيل لدى موسكو اليوم الجمعة لتقديم احتجاج رسمي بشأن غارة صاروخية إسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت عن إصابة صحفيين من التلفزيون الحكومي الروسي.

وأضافت الوكالة أن السفير الإسرائيلي عوديد يوسف أُبلغ بأن روسيا تريد فتح تحقيق في الهجوم الذي وقع أمس الخميس وتأكيدات بأن مثل هذه الحوادث لن تتكرر.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)