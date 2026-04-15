وكالة: نائب رئيس الإمارات يبحث مع رئيس البرلمان الإيراني سبل خفض التصعيد
دبي 15 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء أن نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ناقش خلال اتصال هاتفي مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف جهود “خفض التصعيد” في الحرب مع إيران.
ويأتي هذا الاتصال الهاتفي النادر بين البلدين في ظل تنديد الإمارات بالهجمات الإيرانية على دول الخليج، ووصفها بالأعمال الإرهابية، ودعوتها في الوقت نفسه إلى إعادة فتح مضيق هرمز دون قيد أو شرط.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)