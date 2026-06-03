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وكالة: هجوم إيراني بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف مطار الكويت الدولي

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دبي 3 يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن هجوما إيرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف مطار الكويت الدولي في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، مما أسفر عن وقوع إصابات وأجبر السلطات على تحويل مسار رحلات.

وأفاد التقرير، نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني، بأن الهجوم أسفر عن أضرار مادية “جسيمة” في مبنى الركاب تي1 في المطار “إلى جانب تسجيل إصابات بشرية وتعليق الرحلات الجوية وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر”.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية في بيان إنها ستعلق عملياتها حتى إشعار آخر عقب الهجوم الإيراني على مطار الكويت الدولي.

وفي وقت سابق، قال الجيش الأمريكي إن صاروخين إيرانيين أُطلقا على الكويت لم يصيبا هدفهما أو تحطما في أثناء تحليقهما، وإن القوات الأمريكية والبحرينية اعترضت ثلاثة صواريخ أُطلقت على البحرين.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه دول مجاورة، لكنها جميعا لم تصب أهدافها.

ونفذت القوات الأمريكية غارات جوية على جزيرة قشم ردا على محاولات إيران الهجومية وتصدد لعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد دعاء محمد ومحمود سلامة للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

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