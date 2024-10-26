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وكالة: هجوم جوي إسرائيلي على أهداف عسكرية سورية

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(رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن هجوما جويا إسرائيليا استهدف بعض المواقع العسكرية في وسط وجنوب سوريا في وقت مبكر يوم السبت.

وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية “من اتجاه الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية” وأسقطت عددا منها.

وقالت الوكالة في وقت سابق إن دوي انفجارات سمع في محيط العاصمة دمشق.

وعلى مدى أعوام، شنت إسرائيل هجمات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا. لكنها كثفت هجماتها منذ الهجوم الذي شنته عليها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

كما قصفت إسرائيل إيران في وقت مبكر يوم السبت، وقال الجيش الإسرائيلي إنه يشن هجمات على أهداف عسكرية. وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن انفجارات متعددة.

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