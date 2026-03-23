وكالة: وزارة الخارجية الإيرانية تنفي إجراء أي محادثات مع أمريكا

23 مارس آذَار (رويترز) – نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة خلال الأيام الأربع والعشرين المنصرمة، وذلك بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الجانبين توصلا إلى “نقاط اتفاق رئيسية” خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن المتحدث باسم الوزارة قوله إن دولا صديقة أرسلت في الأيام القليلة الماضية رسائل تشير إلى أن الولايات المتحدة تطلب إجراء محادثات لإنهاء الحرب، إلا أن إيران لم ترد بعد على ذلك.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)