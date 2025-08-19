وكالة: وزير الخارجية السوري بحث مع وفد إسرائيلي تعزيز الاستقرار في المنطقة

القاهرة (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن وزير الخارجية أسعد الشيباني التقى بوفد إسرائيلي في باريس يوم الثلاثاء “لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري”.

وأضافت الوكالة أن النقاشات تركزت على “خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء”.

وأشارت إلى أن هذه النقاشات تجري بوساطة أمريكية.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)