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وكالة: وزير الخارجية السوري يزور العراق مع تحديد الموعد لاحقا

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بغداد (رويترز) – قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) يوم الجمعة إن وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني تلقى دعوة لزيارة العراق لكن موعد الزيارة سيتحدد لاحقا بعد إجراء مشاورات حول جدول الأعمال.

وذكر مصدران عراقيان لرويترز في وقت سابق أن الشيباني سيقوم بزيارة رسمية إلى بغداد يوم السبت.

وقالت سانا إن الزيارة ستتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بعد إطاحة المعارضة بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول بعد الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما.

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