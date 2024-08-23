وكالة: وزير خارجية إيران يؤكد حقها في الرد على اغتيال إسماعيل هنية

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(رويترز) – أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني الجديد عباس عراقجي أكد لنظيريه الفرنسي والبريطاني في محادثات هاتفية يوم الجمعة على حق بلاده في الرد على إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران الشهر الماضي.

وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال هنية في 31 يوليو تموز، ونقلت الوكالة عن عراقجي قوله إن هذا “انتهاك لا يغتفر لأمن إيران وسيادتها.. ومعاقبة المعتدي حق لإيران”.

ولم تعلن إسرائيل أو تنف مسؤوليتها عن مقتل هنية في العاصمة الإيرانية.

واتصل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه ونظيره البريطاني ديفيد لامي بعراقجي لتهنئته على تعيينه هذا الأسبوع وزيرا للخارجية.