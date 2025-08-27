وكالة: وزير خارجية البحرين يتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد

(رويترز) – قالت وكالة الأنباء البحرينية إن وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني تسلم يوم الأربعاء نسخة من أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد لدى مملكة البحرين شموئيل ريفيل.

وأعلنت البحرين، التي طبعت العلاقات مع إسرائيل عام 2020، أن سفيرها لدى إسرائيل عاد إلى البلاد في نوفمبر تشرين الثاني 2023 دعما للقضية الفلسطينية، وأن السفير الإسرائيلي في المنامة غادر المملكة.

وتستضيف البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. والمملكة من الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم، وهي سلسلة من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وعدة دول عربية وُقعت عام 2020.

وشنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل مما أسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة واقتيادهم إلى غزة.

وأطلقت إسرائيل على إثر ذلك حملة على القطاع أسفرت وفقا للسلطات الصحية به عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني إلى جانب انتشار واسع للجوع.

وذكرت الوكالة البحرينية أن الزياني أكد خلال لقاء مع السفير على “أهمية مواصلة الجهود بما يسهم في دعم مساعي السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.

(تغطية صحفية محمد الجبالي ويمنى إيهاب -إعداد معاذ عبدالعزيز ومروة غريب للنشرة العربية)