The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وكالة: وزير خارجية البحرين يتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

(رويترز) – قالت وكالة الأنباء البحرينية إن وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني تسلم يوم الأربعاء نسخة من أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد لدى مملكة البحرين شموئيل ريفيل.

وأعلنت البحرين، التي طبعت العلاقات مع إسرائيل عام 2020، أن سفيرها لدى إسرائيل عاد إلى البلاد في نوفمبر تشرين الثاني 2023 دعما للقضية الفلسطينية، وأن السفير الإسرائيلي في المنامة غادر المملكة.

وتستضيف البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. والمملكة من الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم، وهي سلسلة من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وعدة دول عربية وُقعت عام 2020.

وشنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل مما أسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة واقتيادهم إلى غزة.

وأطلقت إسرائيل على إثر ذلك حملة على القطاع أسفرت وفقا للسلطات الصحية به عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني إلى جانب انتشار واسع للجوع.

وذكرت الوكالة البحرينية أن الزياني أكد خلال لقاء مع السفير على “أهمية مواصلة الجهود بما يسهم في دعم مساعي السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.

(تغطية صحفية محمد الجبالي ويمنى إيهاب -إعداد معاذ عبدالعزيز ومروة غريب للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
22 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
6 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية